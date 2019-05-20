خرجت عن مسارها ودهمت عبّارة .. "سيول المخواة" .. سقوط وتعطل وهدم

من قريتَي الشوق والخريق إلى الطريق الدولي ومباشرة فرق "الدفاع المدني"

تسبّبت الأمطار الغزيرة على محافظة المخواة، مساء أمس الأحد، في سقوط عمود للكهرباء، وإغلاق الطريق المؤدي إلى قرية الشوق؛ وذلك بسبب خروج السيول عن مسارها، ودهم عبّارة لم تستوعب كمية السيل.

كما تسبّب أيضاً خروج السيول عن مسارها في تعطل مركبات على الطريق الدولي الرابط بين المظيلف والمخواة، وباشرت فرق الدفاع المدني والمرور الموقع.

وفِي قرية الخريق، تسبّبت الأمطار والسيول في هدم جدار منزل وتضرر مركبة من نوع "هايلوكس".