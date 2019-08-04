من أوروبا إلى مكة .. راموفيتش يحقّق حلم الـ 40 عاماً برؤية الكعبة والسلام على الرسول

رفع شكره للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من خدمات جلية للحجاج

حقّقت مكرمة المملكة التي دأبت كل عام على تقديمها لمسلمي العالم عبر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، حلم 40 عاماً بقي ملازماً للحاج الأوروبي أرناد راموفيتش؛ القادم من دولة الجبل الأسود، برؤية الكعبة المشرّفة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وقال الحاج راموفيتش: منذ أربعين عاماً وأنا أحلم بهذه اللحظات.. برؤية الكعبة المشرّفة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: تحقق هذا الحلم، بفضل الله، ثم بفضل حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مثمّناً دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وتابع "راموفيتش": أعيش في بلدٍ المسلمون فيه أقلية، وان ما شهدته اليوم من احتضان هذه البقعة للمسلمين في العالم والخدمات التي تقدمها جعلني أشعر بعظمة الجهود التي تُبذل لخدمة الإسلام.

وعن استضافته للحج ضمن ضيوف الملك سلمان، أشار إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة برنامج عالمي فيه يجتمع المسلمون من مختلف أرجاء الأرض بأرض الحرمين الشريفين على الحق المبين، وتوحيد صفهم ومناقشة قضاياهم فيما يعود بالنفع على الأمة الإسلامية.

وثمّن "راموفيتش" الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في خدمة الإسلام والمسلمين من نشر كتاب الله عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنفيذ عديد من البرامج التي من خلالها يتبصر المسلمون بأمور الدين والدنيا، وكذلك من خلال نشرها الوسطية والاعتدال ومحاربتها التطرف والإرهاب.

وفي ختام تصريحه رفع "راموفيتش"؛ الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما لله- على استضافته للحج ضمن ضيوف البرنامج، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كيد الأعداء، وأن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.