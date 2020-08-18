مصابو كورونا في المملكة يتخطون حاجز الـ300 ألف

272,911 تماثلوا للشفاء.. والوفيات بلغت 3470 حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية حاجز الـ 300 ألف، بعد أن سجلت المملكة، اليوم، 1409حالة جديدة.

جاء ذلك بعد نحو 6 أشهر من تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.

وبلغ إجمالي عدد الحالات 301323، منها 272911 حالة تماثلت للشفاء، و3470 حالة وفاة، مقابل 24942 حالة نشطة؛ منها 1716 حالة حرجة.