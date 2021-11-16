بـ "حسينية مكة".. إزالة تعديات على مساحة 21.800 متر مربع

عبارة عن عقوم ترابية وبتر خرسانية وباشرت الأمانة أعمال هدمها

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية تعديات بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة عبارة عن عقوم ترابية وبتر خرسانية على مساحة 21.800 متر مربع.

وقد باشرت آليات الأمانة مدعومة بالقوة الأمنية أعمال الإزالة والهدم.

وأوضحت وكالة البلديات أن الأمانة تعمل على مكافحة ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية بمتابعة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، من خلال لجان متخصصة لمراقبة ومتابعة التعديات وإزالتها بشكل فوري.

كما تقوم البلديات الفرعية والمرتبطة بتكثيف الرقابة على مواقع التعديات للحيلولة دون عودة التعدي إليها مرةً أخرى، ومتابعة المخططات العشوائية ومنع تسويقها أو تداولها وتطبيق الإجراءات الحازمة بحق المخالفين، وتحذر المواطنين من شراء الأراضي في المخططات العشوائية المخالفة.