وصول "1.775.067" حاجًّا إلى المملكة

عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس "1.775.067" حاجًّا.

ووفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، فقد بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو "1.664.974" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "92.844" حاجًّا، وعبر البحر "17.249" حاجًّا، بزيادة "117.223" حاجًّا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريبًا.

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06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 05:21 PM

عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

وصول "1.775.067" حاجًّا إلى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس "1.775.067" حاجًّا.

ووفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، فقد بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو "1.664.974" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "92.844" حاجًّا، وعبر البحر "17.249" حاجًّا، بزيادة "117.223" حاجًّا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريبًا.

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