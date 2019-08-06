وصول "1.775.067" حاجًّا إلى المملكة

عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس "1.775.067" حاجًّا.

ووفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، فقد بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو "1.664.974" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "92.844" حاجًّا، وعبر البحر "17.249" حاجًّا، بزيادة "117.223" حاجًّا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريبًا.