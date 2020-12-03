في أقل من 24 ساعة وبعد شائعات.. احتواء أزمة البنزين في جازان

فيما أكدت "أرامكو" إعادة الإمداد بناء على توجيه وزير الطاقة

نجحت الجهات المعنية في احتواء أزمة البنزين في منطقة جازان، خلال أقل من 24 ساعة، وعاد العمل في عدد كبير من محطات البنزين بالمنطقة، وعادت لاستقبال عملائها.

وفيما انخفضت حدة الأزمة بشكل ملحوظ بعد تدنٍّ في نسبة البنزين بالمحافظات يوم أمس؛ أوضح عدد من أهالي المنطقة أن الانخفاض الذي شهدته المحطات، امتد لساعات، ثم بدأ الإمداد التدريجي يعود مباشرة؛ مما ساهم في حل المشكلة.

وكانت محطات منطقة جازان قد شهدت أمس، ازدحامًا على خلفية معلومات مغلوطة وشائعات تفيد بانقطاع الإمداد كليًّا؛ في حين أن "أرامكو" أكدت العمل على إعادة الإمداد بالتنسيق مع الجهات المختصة بناء على توجيه وزير الطاقة.