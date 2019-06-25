"سبق" تكشف تفاصيل جريمة مقتل الشقيقين السودانيين بالرياض

الأجهزة الأمنية أطاحت بالمتهم واتضح أنه قريب الضحيتين

توصلت "سبق" إلى معلومات تفيد بأن جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها شقيقان سودانيان مقيمان في أحد أحياء مدينة الرياض، قد ارتكبها قريبهما.



وقالت مصادر لـ"سبق": المتهم، وهو في العقد الثالث من عمره، توجه إلى ابن خاله "المجني عليه الأول" والتقاه عند مدخل سكنه، فأطلق عليه رصاصة من مسدس كان بحوزته فأرداه قتيلًا.



وأضافت: توجه الجاني إلى الشقيق الآخر الذي وجده أيضًا عند بوابة مسكنه بمعية أسرته وهو يحزم حقائبه في سيارة الأجرة؛ حيث كان على وشك المغادرة في إجازة سنوية للسودان، فأطلق عليه رصاصتين أمام أسرته ليفارق الحياة على الفور، وسط ذهول أسرته.



وقد تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم عقب الرجوع إلى كاميرات المراقبة المثبتة على بوابة المبنى في شقة أحد المجني عليهما.



وباشرت الجهات الأمنية إجراءات التحري مع المتهم وأقاربه وجيرانه، لمعرفة دوافع وأسباب الجريمة التي يعتقد أنها مرتبطة بخلافات مالية.