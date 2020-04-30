"السديس" يدشن المنصة الإرشادية "هدى للعالمين"

تشتمل على إمساكية رمضان وأحاديث وفضائل وأحكام

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس منصة "هدى للعالمين"، وهي منصة توجيهية إرشادية لشهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.

وتحتوي المنصة على العديد من المعلومات والبرامج ومنها إمساكية شهر رمضان المبارك, وأحاديث فضائل وأحكام, وبرنامج اقرأ وردك, وسلسلة محاضرات ودروس المسجد الحرام لشهر رمضان, وجدول صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام.

وتضم المنصة أيضًا البرنامج العلمي, وخدمة الإرشاد الديني بالمسجد الحرام والإجابة عن أسئلة السائلين المتعلقة بعباداتهم, وخطب وتراويح المسجد الحرام.

رابط المنصة

https://eservice.gph.gov.sa/out/0db0ab18-d52a-4078-8a42-0ec7c291a2e9.pdf

‏‫