"الصفيان": السعودية دخلت مرحلة النماء والعطاء في الذكرى الخامسة للبيعة

قال إن خادم الحرمين أولى ملف التنمية المحلية في مختلف المناطق اهتمامًا بارزًا

أكد محمد بن عبدالعزيز الصفيان، وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية، أن الذكرى الخامسة لتولِّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في البلاد تأتي هذا العام وبلادنا تسير بخطى ثابتة، ورؤية واضحة، وخطط طموحة نحو المستقبل المشرق بكل جدارة واستحقاق، وترسم معالم النهضة التنموية الشاملة؛ ليعم الخير والرخاء ربوع وطننا المعطاء.

وتابع "الصفيان" قائلاً: إن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- الحكم تحمل البشائر لمستقبل هذا الوطن ورؤيته للمرحلة القادمة، وذلك من خلال رؤية المستقبل 2030. فذكرى البيعة ولاء وعهد ونماء، وقيادة رشيدة تعمل بلا كلل أو ملل على أمن واستقرار بلادنا الغالية، وحفظ الأمن الإقليمي، والمشاركة الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي، والعمل على تطوير قدراتنا في المجالات كافة.

وأضاف "الصفيان": إن المملكة العربية السعودية دخلت مرحلة من مراحل التطوير والنماء والعطاء بتجدد الذكرى السنوية الخامسة للبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي نذر نفسه لخدمة دينه وشعبه ووطنه وأمته.. الملك سلمان لم يكن رجل دولة فحسب، بل أيضًا قائد أمة، تنوعت أوجه عطائه، وتضافرت جهوده لوضع المملكة العربية السعودية في المكانة التي يرتضيها وتليق بها.

إن ذكرى بيعة الملك سلمان -حفظه الله- تستدعي الكثير من المعاني النبيلة والتقاليد الأصيلة التي تتجذر في أعماق أبناء هذه البلاد قيادة وشعبًا.. ومع تولي سيدي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم انطلقت خطوات التنمية مسرعة في جميع المجالات: التعليمية، والصحية، والاجتماعية، والصناعية، والأمنية.. وغيرها، وما زالت تمضي لتحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة في البناء والتطور، وكل يوم نحن على موعد مع مشاريع جديدة، تهدف إلى توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن أينما كان.

وأضاف "الصفيان" بأن الخدمات البلدية قامت بمواكبة جميع مراحل التطور التي عاشتها السعودية؛ إذ أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ملف التنمية المحلية في مختلف مناطق ومحافظات السعودية اهتمامًا بارزًا في سياسته الداخلية، من خلال محورَيْن أساسيَّيْن، هما بناء الإنسان السعودي كمورد بشري، يتولى تنفيذ برامج التنمية وتطويرها، وتأسيس البنى التحتية الأساسية، والتشريعات القانونية التي تساعد على تحقيق البرامج الوطنية الطموحة.

واختتم "الصفيان": أسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمه وأمنه ورخاءه، إنه سميع مجيب.