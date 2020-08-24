نائب أمير مكة يطلع على آخر مستجدات التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام

تهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للحرم إلى 1.7 مليون مصلٍّ

ترأس ‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة ‎بدر بن سلطان، اجتماعًا بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة لمناقشة آخر مستجدات أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها.

واطلع على ما تم الانتهاء منه من أعمال التوسعة، شملت تلبيس جميع الأقواس المتبقية بصحن المطاف والأنظمة المعلقة في الأسقف، وتمت مناقشة طرق تسريع وتيرة الأعمال، مع ضرورة التقيد بإجراءات السلامة ومعايير الجودة.

ويهدف مشروع التوسعة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام إلى 1.7 مليون مصلٍّ، و107 آلاف طائف في الساعة، وتسهيل حركة المرور عبر استكمال الطريق الدائري الأول.

و‏استعرض الاجتماع، الأعمال المنجزة والجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف، وتشمل مبنى التوسعة، والجسور الشمالية، والساحات الشمالية، وكوبري العمرة، ومبنى الخدمات، ومجمع الخدمات المركزية، وأنفاق المشاة، ونفق الخدمات، واستكمال توسعة المطاف، ومشروع الطريق الدائري الأول.