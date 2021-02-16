أمطار وثلوج تؤثر بالمناطق الـ 13.. "المدني" تتفاعل مع "الأرصاد": مخاطر تستوجب الحذر

هطولات رعدية متوسطة في مجملها قد تصحبها زخات من البَرَد ورياح نشطة السرعة وسيول

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداءً من اليوم الثلاثاء 1442/7/4 هـ حتى الجمعة 1442/7/7 هـ، على أجزاءٍ من مناطق المملكة تتأثر من جرائها مناطق "تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وحائل ومكة المكرّمة والقصيم والمنطقة الشرقية والرياض وعسير والباحة وجازان ونجران"، بهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها؛ قد تصحبها زخاتٌ من البَرَد ورياحٌ نشطة السرعة، ويُحتمل أن تتعرّض أجزاءٌ منها إلى أمطار شديدة الغزارة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، كما تتهيأ الفرصة -بإذن الله تعالى- لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وعلى الأطراف الشمالية لمنطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وأهابت المديرية العامة، بالجميع، توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.