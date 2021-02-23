شاهد بالصور ... "خاتم الألماس" تصميم مذهل لفندق عالمي على جزيرة سعودية

صممته كبرى شركات التصميم الإنجليزية

بعد ان كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير المنفذة لأهم المشروعات السياحية في العالم عن تصاميم للجزر المقام عليها الفنادق والمنتجعات الفاخرة على شاطئ البحر الأحمر بالمملكة

ظهرت صور خاصة بتصميم منتجع عالمي ذي تصميم مذهل يأتي على على شكل خاتم وهو أقرب إلى الألماس وسيكون المنتجع على جزيرة "أمهات الشيخ".

وسيطلق على هذا المنتجع اسم أوتيل "تويلف" ويرمز للرقم 12 وقد تم تصميمه من قبل شركة العمارة البريطانية العملاقة " فوستر أند بارتنرز" كجزء من مشروع البحر الأحمر، وقد هدفت الشركة من خلاله إلى تصميم الفندق بنهج خفيف وغير ضار بالبيئة وفقًا "لديزين" للعمارة والتصميم وسيكون هذا الفندق من بين ثلاثة فنادق مخطط لها لجزيرة أمهات الشيخ.

ومن المنتظر أن يبدأ مشروع البحر الأحمر باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022 وتتضمن المرحلة الأولى منه تطوير 14 فندقًا ستوفر 3000 غرفة فندقية في 5 جزر إضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية ومرافق ترفيه ومطار دولي.