بعد الفيديو المتداول.. مصادر "سبق" تنفي إقامة "بوليفارد" في "خانسة مكة"

أكدت أن العمل الحالي ضمن مشاريع الواجهات بهدف إخفاء التشوه البصري

نفت مصادر لـ"سبق" ما أشيع مؤخراً عبر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخص يزعم إقامة "بوليفارد" بمنطقة الخانسة بمكة المكرمة، مؤكدةً أن المشروع القائم يأتي ضمن مشاريع الواجهات والتي تهدف إلى إخفاء التشوه البصري التي تشكّله العشوائيات ودمجها مع النسيج العمراني.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن ما يجري في حي الخانسة بمكة المكرمة، هو تطوير وإعادة المنطقة العشوائية من دهن واجهات المنازل ورصف الشوارع وتخصيص شوارع مشاة ومسارات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ونحوها من الأعمال التطويرية.

وأكدت المصادر أنه من المقرر الانتهاء من مشروع تحسين حي الخانسة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتصبح مكاناً يرتاده المتنزهون للاستمتاع بالصورة الجمالية التي سيكون عليها شارع الخانسة وشوارع أخرى بمكة المكرمة تخضع لنفس المشروع؛ ضمن مشاريع الواجهات والتي تهدف إلى إخفاء التشوه البصري التي تشكّله العشوائيات ودمجها مع النسيج العمراني.

وكان مقطع فيديو متداول يزعم من خلاله ناشره أنه سيكون في شارع الخانسة بمكة المكرمة "بوليفارد" وهو ما نفته المصادر جملةً وتفصيلاً.