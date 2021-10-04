شرطة مكة تطيح بمواطن ومقيم لبيعهما سكرابًا وكابلات مسروقة

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهما إلى فرع النيابة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، لبيعهما السكراب والكابلات النحاسية المسروقة في مستودع تعود ملكيته للمواطن ويديره المقيم.

وقال المتحدث: تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.