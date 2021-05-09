"المباركي" ينال الدكتوراه في "الرياضيات التطبيقية"

حصل "علي بن محمد المباركي"، المحاضر بقسم الرياضيات بجامعة الطائف، على درجة الدكتوراه من جامعة كيل ببريطانيا، بعد مناقشة رسالته في تخصص الرياضيات التطبيقية.

خالص التهاني والتبريكات للدكتور "علي المباركي" والأمنيات له بدوام التوفيق، والمزيد من التقدم والنجاح.

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09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 11:08 PM

"المباركي" ينال الدكتوراه في "الرياضيات التطبيقية"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حصل "علي بن محمد المباركي"، المحاضر بقسم الرياضيات بجامعة الطائف، على درجة الدكتوراه من جامعة كيل ببريطانيا، بعد مناقشة رسالته في تخصص الرياضيات التطبيقية.

خالص التهاني والتبريكات للدكتور "علي المباركي" والأمنيات له بدوام التوفيق، والمزيد من التقدم والنجاح.

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