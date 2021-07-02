سحب رعدية ممطرة ونشاط بالرياح وتدنٍ في الرؤية على منطقة عسير

في تنبيه للمركز الوطني للأرصاد اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: المجاردة والنماص وبارق وتنومة ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 02:02 PM

في تنبيه للمركز الوطني للأرصاد اليوم

سحب رعدية ممطرة ونشاط بالرياح وتدنٍ في الرؤية على منطقة عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: المجاردة والنماص وبارق وتنومة ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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