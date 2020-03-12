رعب "كورونا".. "تويتر" تُلزم جميع موظفيها بالعمل من المنزل

استجابة سريعة لشركات التكنولوجيا في التعامل مع الفيروس

ألزمت شركة تويتر جميع موظفيها بالعمل من المنزل، بعد أن كانت أوصت في السابق بهذا الأمر، على خلفية تفشي فيروس "كورونا" في العديد من البلدان حول العالم.

وتمتلك الشركة الأمريكية التي يوجد مقرها في سان فرانسيسكو أكثر من 35 مقراً حول العالم.

وذكرت وكالة بلوملبرج للأنباء، اليوم الخميس، أن شركة "تويتر" ألزمت بالفعل موظفيها في هونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية بالعمل بشكل إلزامي عن بُعد، حيث يرجع هذا القرار جزئياً إلى القيود الحكومية.

ووفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فإنه في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى تطبيق هذا القرار على جميع مقارها حول العالم، قالت "تويتر" إنها ستواصل دفع الرواتب للمتعاقدين والعاملين بأجر بالساعة لتغطية ساعات العمل الاعتيادية.

وتعكس هذه الخطوة من جانب عملاق التواصل الاجتماعي الاستجابة السريعة التي تبديها الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الأمريكية في التعامل مع فيروس "كورونا"، حيث قامت شركة "مايكروسوفت" وغيرها من الشركات بدفع أجور لكل ساعة عمل للعاملين غير القادرين على أداء وظائفهم في الموقع، وحثت أيضاً الموظفين على التحول إلى العمل عن بُعد.