"شركة البحر الأحمر للتطوير" تمنح عقد إنشاء "مشتل" بمساحة 100 هكتار في موقع المشروع

بهدف دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمارات

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير منح كل من شركتَي "نسما القابضة"، و"بروفيشنال لاند سكيب"، عقدًا مشتركًا لتصميم وإنشاء مشتل زراعي بمساحة مليون متر مربع (100 هكتار) في موقع مشروع البحر الأحمر.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: "نحن فخورون بالعمل مع شركة نسما التي أظهرت التزامًا بمعايير الجودة التي لمسناها في العديد من المشاريع العملاقة التي نفذتها في السعودية، وبالطبع ستتشارك معنا التزامنا بتطوير وجهة سياحية فاخرة دون المساس بالنظام البيئي الفريد للموقع".

وأفاد بأن الهدف من المشروع يتمثل في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة السعودية من خلال تشجيع ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينسجم مع الأهداف الطموحة المستهدفة في رؤية السعودية 2030. مبينًا أن تنفيذ هذا العقد بقيادة شركة محلية بحجم نسما يعد خطوة مهمة، تكرس دورنا الريادي المنشود في دعم الاقتصاد المحلي، وسوق السفر والسياحة في السعودية.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للتطوير بالإنابة في شركة البحر الأحمر للتطوير، إيان ويليامسون، أن توفير المياه لمشتل بهذا الحجم أحد أكبر التحديات التي واجهناها حتى الآن. وسينتج المشتل ما سيكفي لاستزراع الشتلات ونموها في الوقت المناسب؛ حتى يتسنى لشركائنا زرعها قبل افتتاح المرحلة الأولى بحلول عام 2022. وسنقوم بزراعة ملعب الغولف، وتوفير الشتلات المناسبة لزراعتها في المناطق المحيطة بالفنادق والوحدات السكنية.

وسيعمل المشتل الذي سيكون أحد أكبر مشاتل المنطقة من حيث المساحة على توفير نحو 15 مليون شتلة، ستسهم في استزراع الغطاء النباتي للمشروع. وسيتم الاعتماد على أنواع مختلفة من النباتات المستزرعة محليًّا نتيجة قدرتها على التكيف مع ظروف المناخ السائدة في المنطقة، كما سيتم استزراع أنواع مختلفة من النباتات الصحراوية المستوردة من بيئات خارجية بعد التأكد من ملاءمتها الظروف الطبيعية التي تتسم بها منطقة المشروع.

وسيراعَى في المشروع اتباع أقصى درجات التحكم في عملية الري لترشيد استهلاك المياه من خلال اتباع أفضل الممارسات لتنقية المياه من الأملاح والمعادن الأخرى، منها معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في أغراض الري التي تُعد أحد الخيارات التي سيتم استخدامها عند الانتهاء من الأعمال التمكينية للمرحلة الأولى من المشروع.

ويأتي إرساء العقد الخاص بالمشتل بعد إعلان بدء أعمال الإنشاء في سكن الموظفين؛ إذ من المتوقع أن يتم بحلول نهاية عام 2019 إنجاز جميع الأعمال التمكينية التي تتيح بدء تطوير المرحلة الأولى في المشروع. وتشتمل هذه الأعمال على شق طرق مؤقتة، وتشييد مجمع سكني، وأرصفة بحرية، إضافة إلى بدء العمل في المطار المخصص للوجهة.