نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "فيصل بن سعود بن هذلول"

أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير فيصل بن سعود بن هذلول -رحمه الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وإخوان الفقيد: الأمير هذلول بن سعود بن هذلول، والأمير نواف بن سعود بن هذلول، وابن الفقيد الأمير سعود بن فيصل بن سعود بن هذلول، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

