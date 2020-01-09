من التعاقد إلى الجنازة.. هذا الشخص وراء اشتعال فتيل أزمة أمريكا وإيران

حصل على الجنسية الأمريكية وقُتِل ضمن آخرين مما دفع "ترامب" للتصريح

كشفت "صحيفة واشنطن" بوست الأمريكية، أمس الأربعاء، عن هوية المتعاقد الأمريكي الذي قُتِل في قصف لمليشيا كتائب حزب الله العراقية ضد قوات التحالف الدولي، ما تسبب في التصعيد الأخير بينهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتعاقد هو نورس حميد عراقي الأصل ويحمل الجنسية الأمريكية، ويعمل مترجماً للقوات الأمريكية، كما أنه أب لطفلين، ويعيش في ساكرامنتو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وحصل نورس حميد (33 عاماً) على الجنسية الأمريكية عام 2017، وفقاً لأرملته التي تدعى "نور الخليلي"، فيما قُتِل "حميد" يوم 27 ديسمبر في هجوم لمليشيا كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران على قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كركوك شمالي العراق.

الهجوم الذي أدى إلى إصابة العديد من جنود قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، دفع "ترامب" إلى إصدار أوامر بقصف مواقع المليشيات العراقية.

وتصاعدت التوترات بقوة إثر محاولة عناصر المليشيا اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد عشية عيد الميلاد، وهو ما دفع واشنطن إلى الرد بضربة انتقامية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف على قوائم الإرهاب.

وقالت "واشنطن بوست" إن مقتل "حميد" جاء بمثابة صرخة استنفار لـ"ترامب" الذي كتب في تغريدة في 31 ديسمبر: "قتلت إيران متعاقداً أمريكياً وأصابت كثيرين، قمنا بالرد بقوة وسنفعل ذلك دوماً.. الآن تنسق إيران هجوماً على السفارة الأمريكية في العراق.. نحمّلهم المسؤولية كاملة.. نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية سفارتنا".

وأعيدت جثة نورس حميد إلى الولايات المتحدة ودُفِن، السبت، في ساكرامنتو، كما قالت أرملته "نور الخليلي" في رسالة نصية لصحيفة واشنطن بوست.

وذكرت صحيفة "سكرامنتو بي" أن "حميد" قد دُفِن في مقبرة "ساكرامنتو الإسلامية الكبرى"، وأن الشركة التي يعمل بها، "فاليانت إنتجراتد سرفيسز"، ومقرها فرجينيا، دفعت تكاليف الجنازة.

ووصفت الشركة المتعاقد الأمريكي، في بيان مقتضب نُشِر على موقعها على الإنترنت، أمس الثلاثاء، بأنه "جندي محترف للغاية في فريق فاليانت، الذي كان موضع تقدير واحترام من قبل زملائه".

وقالت النائبة عن ولاية كاليفورنيا دوريس ماتسوي، التي تمثل منطقة ساكرامنتو، في بيان: "اعتمد جيشنا الأمريكي على خبرة وكفاءة المترجمين في كل مهمة تقريباً حول العالم، وخاصة في العراق".