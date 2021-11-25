في الجولة 13 من دوري المحترفين .. ثلاثية الرائد تمنح الشباب الصدارة

ارتقى فريق الشباب الأول لكرة القدم لصدارة جدول الترتيب بفضل فوزه الكبير على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لحساب الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بهذه النتيجة صعد الشباب للمركز الأول مؤقتاً بـ25 نقطة متقدماً على ضمك الوصيف بفارق الأهداف في حين تجمد رصيد الرائد عند 18 نقطة بالمركز الخامس.



منح الظهير الأيسر متعب الحربي التقدم للشباب عند الدقيقة (19) من عمل فردي مميز توغل خلاله داخل منطقة الجزاء ليواجه المرمى ويطلق قذيفة صاروخية استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى ياغو هيريرن معلنة أول أهداف المباراة وعلى وقع هذه النتيجة انتهى الشوط الأول.



وفي مطلع الشوط الثاني أضاف قائد الفريق الأرجنتيني إيفر بانيغا الهدف الثاني لأصحاب الضيافة من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلاً التمريرة المميزة من هتان باهبري ليضعها داخل شباك فريق الرائد (55).



وواصل النجم هتان باهبري تقديم الهدايا لزملائه حينما منح تمريرة الهدف الثالث للبرازيلي كارلوس جونيور الذي انفرد من منتصف الملعب وواجه حارس المرمى ليسدد كرة أرضية زاحفة عانقت شباك الضيوف عند الدقيقة (72).