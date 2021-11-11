"الطيران المدني" لـ"سبق": مطار بارق لا يزال تحت الدراسة الأولية

بعد تداول رسائل عبر مواقع التواصل خلال الأيام الماضية تفيد باعتماده

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، لـ"سبق"، أن إنشاء مطار بمحافظة بارق التابعة لمنطقة عسير ما زال تحت الدراسة الأولية.



وكان قد تم تداول رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تفيد باعتماد مطار في خبت آل حجري بمحافظة بارق والبدء فيه قريباً.