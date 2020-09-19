اليمن.. "إغاثي الملك سلمان" يدشّن العمل في محطتين لتحلية المياه في حجّة

السنيني: للتخفيف من معاناة المواطنين المستفيدين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، العمل بمحطتي تحلية المياه في مديريتي ميدي وحيران التابعة لمحافظة حجة بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك ضمن أنشطة مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي.

وأشار محافظ محافظة حجّة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، إلى أن هذا التدشين سيخفف من معاناة المواطنين المستفيدين وسيحميهم من الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الملوثة، مثمنًا دور المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في مساندتها لأبناء اليمن ووقوفها معهم في شتى المجالات.

وأوضح رئيس مؤسسة طيبة للتنمية الدكتور عبدالرحمن خرد، أن المشروع عبارة عن محطتين منفصلتين في مديريتي ميدي وحيران لتحلية المياه وتنقيتها لتصبح جاهزة للشرب؛ حيث تضخ كل محطة مياهًا نقية تصل إلى 2,500 لتر في الساعة الواحدة يستفيد منها سكّان المديرتين، إضافة إلى 1,000 أسرة نازحة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال المركز في كافة المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.