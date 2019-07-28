"الأمن العام": ضَبْط 71 مكتبًا وهميًّا للحج.. وإعادة أكثر من 10 آلاف سيارة مخالفة

إعادة 5099 شخصًا لا يحملون تصاريح للحج و264363 مقيمًا لا يحملون تصاريح للعمل

أكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج لوكالة الأنباء السعودية مباشرة قوات أمن الحج كافة مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أدائهم لنسك وشعائر الحج وذلك في المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك منذ دخولهم للمملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتستمر في ذلك حتى مغادرتهم لبلدانهم بعد إتمام نسكهم سالمين غانمين بإذن الله.

وأوضح بأن أجهزة الأمن العام في مختلف المناطق تشارك خلال موسم الحج بتنفيذ أنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك والشعائر، حيث تقوم برصد ومتابعة حملات الحج الوهمية التي تستغل رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة بادعاء حصولها على الرخص النظامية لاستصدار تصاريح الحج لهم ونقلهم وتوفير مواقع إقامتهم بالمشاعر المقدسة.

وأضاف العميد/ سامي الشويرخ بأنه تم خلال الأيام القليلة الماضية ضبط (71) واحد وسبعين مكتباً وهمياً للحج واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها، وتم إعادة أكثر من (5099) خمسة آلاف وتسعة وتسعين شخصاً لا يحملون تصاريح بالحج، و( 264363) مائتين وأربعة وستين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستين مقيماً لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل بالعاصمة المقدسة، بالإضافة إلى إعادة ( 109983) مائة وتسعة آلاف وتسع مائة وثلاثة وثمانين مركبة لمخالفتها أنظمة وتعليمات الحج.

ودعا المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج المواطنين والمقيمين إلى التعرف على شركات الحج النظامية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة، والتحقق من استصدار تصاريح الحج لهم من خلال حساباتهم بمنصتي "أبشر" و"مقيم"، كما أكد على قيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم بحزم في جميع مناطق المملكة، وعلى كافة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتطبيق مقتضى أنظمة وتعليمات الحج بحق كل من يخالفها