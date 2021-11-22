





16

قال: يتحمل المصاريف العلاجية كافة ويدفع كامل الأجر لمدة ستين يومًا

قانونيّ: 3 حالاتٍ مُلزمٌ فيها صاحب العمل بتعويض العامل إذا تعرض لحادث سير

أكد المحامي جعفر جمل الليل، أنه يحق للعامل الذي تعرّض لحادث سير أثناء ذهابه للعمل أو للصلاة أو المطعم، تعويضه من قِبل صاحب العمل وفقًا للمادة السابعة والعشرين من نظام التأمينات الاجتماعية.

وتفصيلًا قال المحامي جعفر جمل الليل لـ"سبق": يُعد حادث السير أثناء الذهاب للعمل، من إصابات العمل، وأيضًا في حال ذهب العامل من عمله إلى مطعم اعتاد الذهاب إليه، أو إلى مسجد لأداء الصلاة في فترات الراحة وحصل حادث، ويعد ذلك أيضًا من إصابات العمل؛ وذلك وفقًا للمادة السابعة والعشرين من نظام التأمينات الاجتماعية.

وأضاف: "يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الإصابة الناتجة عن ذلك كما هو مقرر في النظام، ويكون صاحب العمل متحملًا كافة المصاريف العلاجية ودفع كامل الأجر الذي يتقاضاه العامل لمدة ستين يومًا و٧٥٪؜ من الأجر طول المدة التي قد يستغرقها العلاج؛ وذلك وفقًا للمادة السابعة والثلاثين بعد المائة من نظام العمل".