استهدف تصوير جهة مفرغة .. أمير نجران يوجّه بضبط صاحب فيديو "الأرفف الفارغة"

تعمَّد رصد جهة ليس بها سلع لأنها نُقلت إلى قسم حديث داخل المتجر نفسه

وجّه أمير #نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ بالقبض على مصوّر فيديو الأرفف الفارغة، الذي أذاع في تصويره انقضاء السلع من أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة، فيما تبيّن أن المصوّر استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع؛ لانتقالها إلى قسم حديث داخل المتجر.

أكّدت ذلك الإمارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم.

أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

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24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 01:50 PM

تعمَّد رصد جهة ليس بها سلع لأنها نُقلت إلى قسم حديث داخل المتجر نفسه

استهدف تصوير جهة مفرغة .. أمير نجران يوجّه بضبط صاحب فيديو "الأرفف الفارغة"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وجّه أمير #نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ بالقبض على مصوّر فيديو الأرفف الفارغة، الذي أذاع في تصويره انقضاء السلع من أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة، فيما تبيّن أن المصوّر استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع؛ لانتقالها إلى قسم حديث داخل المتجر.

أكّدت ذلك الإمارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم.

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أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

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