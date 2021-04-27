"ابن معمر" يرفع التهنئة للقيادة بمرور 5 سنوات من التطوير في رؤية 2030

قال: الرؤية كشفت عن قدرات السعوديين في التفاعل مع مسارات التحول الوطني

رفع المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – وفقه الله – ، بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030 وما حققته من منجزات، حققت للمملكة مكاسب متميزة في مجال التنافسية الدولية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أبرزها : المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، وهي عناصر تحققت بجلاء في السنوات الخمس الماضية.

وتفصيلاً .. قال "ابن معمر" إن رؤية 2030 توجت إنجازات الوطن التنموية بما حققته من نجاحات بتوفيق المولى عز جل، ثم بالإرادة السامية لخادم الحرمين الشريفين، والإدارة والتخطيط والقيادة الحكيمة لسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله" ، حيث حققت المملكة في خمس سنوات منجزات تنموية شملت مسارات اقتصادية واجتماعية وثقافية غير مسبوقة أسهمت في تعزيز مجالات التطوير والتحديث بما يتناسب ومكانة المملكة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

أكد "ابن معمر" أن من مكاسب رؤية المملكة 2030 كشفها عن قدرة الشعب السعودي في التفاعل مع طموحات قيادته في جميع مسارات التحول الوطني.

وتابع قائلاً "لقد تمكنت المملكة من خلال إنجازات رؤية 2030 من توجيه رسالة للعالم، أن هذا الوطن بما يحمله من عمق عربي وإسلامي ومكانة دينية وسياسية واقتصادية عالمية، قادر على قيادة التطوير والتحديث في المنطقة، بما يحقق لها الأمن والاستقرار والرفاهية، وتنويع مصادر الدخل، ولقد أثبت سمو ولي العهد بقيادته لرؤية 2030 أن المملكة بما حباها الله من كفاءات بشرية وثروات اقتصادية، قادرة على تحقيق أهدافها التنموية، وقادرة على صناعة التغيير بما يتناغم مع طموحات أبنائها، ولقد عايشنا ذلك في المجال الثقافي وإنجازات وزارة الثقافة وما يخطط له من تطوير شامل، ومنها ما يخص الكتاب والمكتبات كما استطاعت المملكة قيادة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات بجانب إنجازاتها في مجالات التعايش وبناء السلام ومكافحة التطرف والكراهية من خلال العديد من المؤسسات المحلية والدولية.