"منوتشين": أمريكا لا تستطيع غلق اقتصادها مجددًا بسبب "كورونا"

أموال الإنقاذ ستتدفّق على الاقتصاد

ذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتّحدة لا تستطيع غلق اقتصادها مجددًا بسبب فيروس كورونا.

وأوضح "منوتشين" أن تريليون دولار أخرى من أموال الإنقاذ ستتدفّق على الاقتصاد على مدار الشهر المقبل.

وأشار في حديث على تلفزيون "سي.إن.بي.سي"، إلى أنه مستعدٌّ للعودة إلى الكونجرس لطلب مزيد من الأموال لحماية الوظائف والعمال، لكن تقديم المساعدة للولايات سيكون موضع تفاوض مع المشرعين.