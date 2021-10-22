بريطانيا تسجِّل 49,298 إصابة جديدة و180 حالة وفاة بسبب كورونا

بلغ إجمالي الإصابات 8,689,949 حالة والوفيات 139,326 شخصًا

سجَّلت بريطانيا 49,298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و180 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الجمعة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,689,949، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,326 شخصًا.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

2

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443 10:28 PM

بلغ إجمالي الإصابات 8,689,949 حالة والوفيات 139,326 شخصًا

بريطانيا تسجِّل 49,298 إصابة جديدة و180 حالة وفاة بسبب كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

4 128

سجَّلت بريطانيا 49,298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و180 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الجمعة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,689,949، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,326 شخصًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021