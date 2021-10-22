بريطانيا تسجِّل 49,298 إصابة جديدة و180 حالة وفاة بسبب كورونا

بلغ إجمالي الإصابات 8,689,949 حالة والوفيات 139,326 شخصًا

سجَّلت بريطانيا 49,298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و180 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الجمعة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,689,949، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,326 شخصًا.