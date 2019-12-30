وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الأمريكي

خلال لقاء بالرياض اليوم بحثا خلاله مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.

