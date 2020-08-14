"تعليم بيشة": حركة النقل الداخلي الأسبوع المقبل

"السبيعي": تلبية الرغبات وفق الاحتياج والمفاضلة

أعلن المتحدث باسم "‫تعليم بيشة"، ناجي بن عايش السبيعي، أن إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات سيصدر الأسبوع المقبل‏، حيث يتواصل العمل لتلبية جميع الرغبات وفق الاحتياج والمفاضلة.

وقال "السبيعي": نظراً لكثرة تساؤلات الزملاء والزميلات عن موعد إعلان حركة النقل الداخلي بـ"تعليم بيشة"، فإننا نؤكد أن العمل يجري بشكل مستمر ومتأنٍ لتلبية رغبات الجميع وفق الاحتياج والمفاضلة وستعلن نتيجة ذلك خلال الأسبوع المقبل.