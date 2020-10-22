"أصدقاء البيئة" تحصل على شهادة تقدير دولية لجهودها في مكافحة كورونا

حصلت جمعية أصدقاء البيئة على الشهادة التقديرية الدولية من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك في مجال جهود الجمعية خلال جائحة كورونا، والتي تركت أثراً إيجابياً كبيراً على المجتمع.



يذكر أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية قد أطلقت "تحالف استجابة الدولي للالتزام المجتمعي" ضمن فعاليات "الحملة الدولية لمناصرة جهود مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد 19"، والتي أطلقتها بالشراكة مع الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، وذلك خلال الفترة ما بين 25 مارس-25 يونيو 2020م.