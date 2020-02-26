البرازيل تسجّل أول إصابة بفيروس كورونا في أمريكا الجنوبية

لرجل يبلغ من العمر 61 عامًا عائد من "لومباردي" الإيطالية

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أمس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهي الأولى أيضًا في قارة أمريكا الجنوبية.

وأوضحت أن الحالة المصابة لرجل يبلغ من العمر 61 عامًا، عائد من منطقة لومباردي الإيطالية.

وأضافت أن المريض يعالج حاليًا في مستشفى "ألبرت أينشتاين" في ساو باولو.