لظروف اللاعب العائلية.. أبها يودع الأسترالي "قودوين"

أنهت إدارة نادي أبها علاقتها بلاعب الفريق الكروي الأول الأسترالي "قودوين" بالتراضي، الثلاثاء، ومنحه مخالصة مالية بسبب ظروفه العائلية؛ بحسب بيان النادي.

وتعاقد أبها مع الأسترالي في أكتوبر 2020 قادمًا من فريق الوحدة بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، وكان قبلها حضر إلى الوحدة في يوليو 2017 من فريق أدلايد الأسترالي.

ويستعد أبها لمواجهة نظيره الهلال، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.