رياح وأتربة مثارة تعيق الرؤية .. "أمن الطرق" ينبّه قائدي المركبات بالمدينة

"الحناكية - اليتمة".. طالب بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة تفادياً لوقوع أي مكروه

نبّهت القوات الخاصّة لـ "أمن الطرق"، مستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنوّرة من التقلبات الجوية ونشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر، تنبيه لمستخدمي الطرق بالمدينة في كلٍ من (الحناكية- المدينة المنوّرة- اليتمة) من أن المنطقة قد تشهد نشاطاً في الرياح السطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وطالب أمن الطرق بأخذ الحيطة في أثناء القيادة لتفادي أي مشكلات- لا قدر الله.