اعتماد إنشاء أكاديميتين للغتين العربية والإنجليزية بنجران

في إطار الدعم الذي تقدمه القيادة لتطوير التعليم بالحد الجنوبي

أعلن مدير عام مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم مدير عام مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم بالحد الجنوبي الدكتور أحمد قران، عن اعتماد أكاديميتين للغتين العربية والإنجليزية في منطقة نجران، وأكد في كلمته خلال حضوره اجتماع أندية مدارس الحي في منطقة نجران والمحافظات التابعة لها، الذي ترأسه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محسن بن علي حكمي، أن اعتماد أكاديمية اللغة العربية وأكاديمية اللغة الإنجليزية؛ يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتطوير التعليم في الحد الجنوبي ومواكبةً لرؤية المملكة 2030؛ مشيداً بتميز تعليم نجران في الكثير من المجالات؛ منها اختبارات القدرات، والتحصيل العلمي والأنشطة الطلابية.

وكان الدكتور "حكمي" قد ترأس اجتماع أندية مدارس الحي للبنين، وعبر الدائرة التلفزيونية للبنات؛ أكد في بدايته أن تعليم المنطقة بفضل الرعاية الكريمة لأمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول ومتابعة وزير التعليم ونائبه؛ تمكن من تجاوز كل الظروف ومنها أندية الحي التي لم تتأثر بأي عقبات، وهذا يعد حافزاً أكبر لنا جميعاً للاستمرار في حصد التميز والنجاح، وتحقيق الإنجازات والتطلعات؛ مشيراً إلى أن فوز المتوسطة السابعة للبنات بالمركز الثاني على مستوى المملكة في مستوى التميز لأندية الحي؛ يُعد شاهداً على الرغبة الصادقة في تقديم خدمات التعليم الحيوية والهامة للطلاب والطالبات في كل زمان ومكان وتحت أي ظرف، هذا وقد ناقش جدولُ أعمال الاجتماع العديدَ من الموضوعات المدرجة؛ أهمهما استعراض نتائج وتوجيهات لقاء الرؤساء التنفيذيين واجتماعهم في شركة "تطوير" والأندية الجديدة المستحدثة، والتميز في أندية مدارس الحي وأبرز الملاحظات على عملها؛ لتذليل الصعوبات وتطوير العمل، بالإضافة إلى مناقشة عقود الشراكات المجتمعية وضرورة التقيد بالأنظمة في ذلك، وإبراز دور الأندية وأهدافها وبرامجها إعلامياً وميدانياً.