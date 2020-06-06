"إن لم تلتزم ستهزمنا أنت".. فيديو من مكة يربط غزوة أحُد بـ"كورونا"

نشرته المدينة الطبية وأكدت على ما وضعت المنظمات الصحية من إجراءات

ربطت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في فيديو توعوي، غزوة أحُد وفيروس كورونا.

وقالت المدينة الطبية: إن خمسين رامياً كانوا سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، وإن لم تلتزم بالتعليمات ستهزمنا أنت.

وأضافت: "وضعت المنظمات الصحية إجراءات وقائية للوقاية من هذا الوباء، لنعتمد على تقيد كل منا لمواجهة هذه الجائحة للقضاء عليها".

فيروس كورونا الجديد

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06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 02:25 PM

نشرته المدينة الطبية وأكدت على ما وضعت المنظمات الصحية من إجراءات

"إن لم تلتزم ستهزمنا أنت".. فيديو من مكة يربط غزوة أحُد بـ"كورونا"

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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ربطت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في فيديو توعوي، غزوة أحُد وفيروس كورونا.

وقالت المدينة الطبية: إن خمسين رامياً كانوا سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، وإن لم تلتزم بالتعليمات ستهزمنا أنت.

وأضافت: "وضعت المنظمات الصحية إجراءات وقائية للوقاية من هذا الوباء، لنعتمد على تقيد كل منا لمواجهة هذه الجائحة للقضاء عليها".

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فيروس كورونا الجديد

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