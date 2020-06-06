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نشرته المدينة الطبية وأكدت على ما وضعت المنظمات الصحية من إجراءات

"إن لم تلتزم ستهزمنا أنت".. فيديو من مكة يربط غزوة أحُد بـ"كورونا"

ربطت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في فيديو توعوي، غزوة أحُد وفيروس كورونا.



وقالت المدينة الطبية: إن خمسين رامياً كانوا سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، وإن لم تلتزم بالتعليمات ستهزمنا أنت.



وأضافت: "وضعت المنظمات الصحية إجراءات وقائية للوقاية من هذا الوباء، لنعتمد على تقيد كل منا لمواجهة هذه الجائحة للقضاء عليها".