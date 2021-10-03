"الأحمري" يحتفل بعقد قرانه

احتفل المهندس سعيد بن ضيف الله الأحمري، شقيق مذيع قناة السعودية في منطقة عسير، الزميل محمد الأحمري، مساء أمس السبت، بعقد قرانه.

جاء ذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء الذين قدموا له التهاني والتبريكات.

فريق عمل صحيفة "سبق" يهنئ أسرة الزميل "الأحمري" وشقيقه، داعين الله لهما بالتوفيق وحياة سعيدة.