نائب أمير مكة يشكر أمانة العاصمة المقدسة لتجاوبها السريع مع مالكي عربات الطعام المتنقلة

فريق من الأمانة زار الشباب واستمع لمطالبهم وصدر قرار الأمين بالموافقة على تنظيم عملهم

وجه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الشكر والتقدير لأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على التجاوب السريع حيال موضوع الشباب السعودي مالكي عربات الطعام المتنقلة، إثر لقائهم بسموه خلال تدشينه ملتقى شغف الذي عقد مؤخراً بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وما أوضحوه له حيال ما يواجهونه من صعوبات.

ووجه الشكر لأمين العاصمة المقدسة والعاملين في الأمانة على تجاوبهم السريع في مساعدة الشباب السعودي وتلبية مطالبهم، وقيام فريق من الأمانة بزيارة الشباب والجلوس معهم والاستماع إلى مطالبهم، ثم صدور قرار الأمين بالموافقة على مبادرة تنظيم عمل العربات المتنقلة في نطاق مدينة مكة المكرمة.

جاء ذلك في خطاب وجهه نائب أمير مكة المكرمة لأمين العاصمة المقدسة، أكد فيه على ضرورة أهمية تمكين الشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة وتشجيع المشاريع الناشئة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.