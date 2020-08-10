"الصحة العالمية" تحذر من فجوة كبيرة في تمويل مكافحة "كورونا"

"جيبريسوس" أشار إلى وجود فرصة دائماً لعكس اتجاه الجائحة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الاثنين)، من وجود فجوة كبيرة بين الأموال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وما يجري التعهد بتقديمه في هذا الصدد على مستوى العالم.

وأشار "جيبريسوس " في إفادة صحفية مقتضبة إلى أن هناك فرصة دائما لعكس اتجاه الجائحة، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر إحصاء جمعته "رويترز" أن ما يربو على 19.92 مليون شخص أصيبوا بالفيروس في العالم، كما توفي 729.883 شخصاً به.