العاصمة تواعد ليلة ماطرة .. تنبيه متقدم يستبق الهطولات

تصحب برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة هطول امطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تبدأ الساعة التاسعة مساءً، وتتواصل حتى الساعة 12 ليلاً ويصحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية.

وبيّنت "الأرصاد" أن الحالة تشمل: الدوادمي والغاط والعاصمة ورماح وشقراء والقويعية والزلفي.

حالة الطقس أمطار الرياض الأرصاد

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11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 09:52 AM

تصحب برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية

العاصمة تواعد ليلة ماطرة .. تنبيه متقدم يستبق الهطولات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة هطول امطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تبدأ الساعة التاسعة مساءً، وتتواصل حتى الساعة 12 ليلاً ويصحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية.

وبيّنت "الأرصاد" أن الحالة تشمل: الدوادمي والغاط والعاصمة ورماح وشقراء والقويعية والزلفي.

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