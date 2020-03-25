"آل منيف" يتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواقع التسوُّق بأحد المسارحة

وجَّه بإقفال بعض الأماكن ومصادرة مواد غذائية شارفت على الانتهاء

تفقَّد رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة، الدكتور سالم بن منيف، اليوم أحد مراكز التسوق بالمحافظة، والسوق المركزية للخضراوات والفاكهة والأسماك، يرافقه رئيس المجلس البلدي، ومديرا إدارة الخدمات وصحة البيئة بالبلدية، وذلك ضمن سلسلة الزيارات للتأكد من التزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس "كورونا".

واطلع "آل منيف" خلال الجولة على تقيد أصحاب المراكز بتعقيم الأسطح الملامسة وعربات التسوق وطاولات المحاسبة بشكل مستمر، وتوفير معقمات وقفازات لليدين للمتسوقين بالمداخل والمخارج، ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم، إضافة إلى التشديد على تكثيف الرقابة الصحية على المواد الغذائية، والتأكد من حفظها بطريقة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، والتزام جميع العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية.

وشاهد "آل منيف" توافُر الخضراوات والفاكهة بالسوق المركزية بالمحافظة، ورصد بعض المخالفات التي لم يتم التقيد بها، ووجّه بإقفال بعض الأماكن، ومصادرة بعض المواد الغذائية التي شارفت على الانتهاء، وأثنى على التزام معظم المحال بالأسعار المحددة، واهتمامها بحفظ وعرض المنتجات بطريقة سليمة وصحية ومطابقة للمواصفات.

ودعا رئيس بلدية أحد المسارحة الفرق الرقابية بالبلدية إلى تكثيف الزيارات الميدانية والجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية كافة بالمحافظة؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية كافة.



