شراكة استراتيجية بين جامعة عبدالرحمن بن فيصل ومطارات الدمام

تتضمّن خدمات أكاديمية وتدريبية وإعداد الدراسات العلمية

وقّعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم، مع شركة مطارات الدمام؛ مذكرة تفاهم، في مبنى الإدارة بالمدينة الجامعية بالدمام.



وقع المذكرة وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية، الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، بحضور رئيس مجلس المديرين للشركة المهندس عبدالله بن محمد الزامل، بالإضافة إلى ممثلي الجهتين.



وقال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي: إن مذكرة التفاهم تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الأكاديمية بين الجهتين.



وأضاف: يتم التعاون في إعداد وتدريس مقررات أكاديمية في هندسة المطارات، متوافقة مع احتياجات سوق العمل، والتعاون على عمل دراسات وأبحاث علمية تساعد في تطوير البيئة العامة لمطار الملك فهد الدولي، والخدمات التي تُقدم لمستخدمي المطار، بمشاركة طلاب ومنسوبي الجامعة.



كما تهدف المذكرة إلى توفير فرص تدريبية للطلبة من حملة بكالوريوس العلوم في هندسة النقل والمرور، والذين ما زالوا في طور الدراسة لمدة لا تقل عن ثمانية أسابيع، ونشر المعرفة العامة عن هندسة النقل والمرور والمطارات لذوي الاختصاص والمجتمع، عن طريق دعم شركة مطارات الدمام للفعاليات العلمية والندوات وورش العمل التي تنظمها الجامعة.



ونوه الدكتور "العتيبي" إلى أن الجامعة تسعى من خلال توقيع هذه المذكرة إلى العمل نحو آفاق أرحب وأوسع في المجالات الأكاديمية مع شركة مطارات الدمام، فيما يخدم المصلحة التعليمية، ويؤكد عمق الشراكة بين الجهتين لتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة في تكامل العمل المشترك بين الجهات لخدمة هذا الوطن المعطاء، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.



وعبّر الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام، عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، عن سرور شركة داكو بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.



وأكّد على توجّه الشركة للمساهمة في تطوير أبناء وبنات الوطن، وتعزيز الكوادر المؤهلة والمتخصصة في قطاع المطارات.



وقال إن هذا التعاون يهدف لخلق نقلة كبيرة في تغذية هذا القطاع الحيوي بالكفاءات الوطنية، والنهوض بصناعة الطيران إلى أعلى المستويات، ومن شأنه تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.



وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة داكو، ثقة الشركة في فاعلية هذا التعاون مع الجامعة، الذي يمكن أن يؤدي إلى تطوير وتوسيع نطاق الشراكات بين الجهتين في مشاريع مستقبلية أخرى، بمشيئة الله.