فتش عن "أردوغان" .. مأساة جديدة يعيشها الأتراك في الخبز والطعام!

بين أنقرة وإسطنبول تتواصل الأزمة الاقتصادية وتتمدّد فاتورتها بالأرقام

أكّد موقع "تركيا الآن"؛ التابع للمعارضة التركية، أن أسعار الخبز في مدينة إسطنبول ارتفعت ارتفاعاً بنسبة 20%، بعد أن سبقتها العاصمة أنقرة مع بداية العام الجديد؛ حيث ذكر الموقع التابع للمعارضة التركية، أن سعر ربطة الخبز وزن 200 جرام سيصبح ليرة و50 قرشاً، بعد أن كانت ليرة و20 قرشاً، فيما أرجع رئيس غرفة الخبازين الأتراك في إسطنبول، أردوغان سيتين؛ هذا القرار، إلى ارتفاع أسعار الدقيق بسبب الزيادة التي فرضتها حكومة "أردوغان" بنسبة 20%.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية ، أشار رئيس غرفة الخبازين الأتراك في إسطنبول، إلى أنه لم يكن هناك مفرٌ من زيادة سعر الخبز، وخاصة بعد زيادة أسعار الدقيق والكهرباء والمياه، لافتاً إلى أنه ستنخفض ربطة الخبز من 250 جراماً إلى 200 جرام بسعر ليرة و50 قرشاً.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه مع بداية عام 2020 ارتفع سعر الخبز وزن 200 جرام من ليرة و25 قرشاً إلى ليرة و50 قرشاً في العاصمة أنقرة.

وكان موقع "تركيا الآن"، قد أكّد أن فاكهة العنب الطازج أصبحت من أكثر المنتجات الأعلى ارتفاعاً في الأسعار لشهر ديسمبر في إسطنبول بنسبة 35.35%، وكان البرتقال الأقل سعراً بنسبة 15.90%؛ حيث أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أعلى وأرخص المنتجات في شهر ديسمبر 2019، وكانت أعلى نسبة زيادة في النفقات الغذائية والفواكه الطازجة من نصيب العنب الطازج، بارتفاع 35.35% خلال الفترة الماضية.

وقال الموقع إنه كان من ضمن المنتجات التي ارتفع سعرها؛ الفاصوليا بارتفاع 34.11%، والخيار 24.71%، والطماطم 22.93%، والبصل الأخضر 20.84%، كما كانت الغرفة التجارية في مدينة إسطنبول قد أصدرت تقريراً، استعرضت فيه أسعار التجزئة والجملة خلال عام 2019 في إسطنبول، عاصمة تركيا الاقتصادية.

وأشار إلى أنه وفقاً للبيانات الصادرة عن الغرفة التجارية في مدينة إسطنبول، ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول بنسبة 1,07% خلال شهر ديسمبر لتبلغ الزيادة الإجمالية في أسعار التجزئة خلال عام 2019 نحو 13.41%، أما الزيادة في أسعار الجملة فبلغت 7.68%.

وفي ديسمبر 2019، ارتفع مؤشر قياس مستوى المعيشة في إسطنبول، وهو مؤشر لحركة أسعار التجزئة، بنسبة 1.07% مقارنة بالشهر السابق، وارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس تحركات أسعار الجملة، بنسبة 1.40%.