سفير المملكة بجورجيا: العمل الإجرامي في فلوريدا لا يمثل أخلاق السعوديين

قال: أبناؤنا في الولايات المتحدة يقدمون مواقف إيجابية

اعتبر سفير المملكة بجورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، العمل الذي وقع في القاعدة الأمريكية بفلوريدا يوم أمس الجمعة، عملاً مشيناً وإجرامياً، مؤكداً أنه تصرف فردي لا يمثل الشعب السعودي النبيل .

وقال "المطيري" لـ"سبق": "هناك العديد من المواقف الإيجابية التي قدمها أبناؤنا في الولايات المتحدة الأمريكية التي أشادت بها وسائل الإعلام الأمريكية".

وكان عمّ المتهم قد استنكر في تصريح مع "سبق" ما ام به ابن أخيه، بعد إقدامه على قتل ٣ أفراد قبل أن يُقتل .