"الداود": إنجازات الملك سلمان محل تقدير الساسة في مختلف دول العالم

في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين

قال مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ تركي بن محمد الداود، إن الذكرى الخامسة لمبايعة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تأتي وبلادنا تشهد مسيرة حافلة من البناء الشاملة بإنجازات نوعية على مختلف المستويات والمجالات، كانت محل تقدير المواطنين والمقيمين والمتابعين للشأن السعودي من الساسة في مختلف دول العالم.

وأضاف "الداود": "ولله الحمد والمنة تحقق منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الكثير من المنجزات في مختلف المجالات، وهي تعتبر فترة وجيزة في عمر الدول؛ نماءٌ متواصل للوطن يعيشه المواطن عبر خطط ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تمثل مستقبلاً مشرقاً منشوداً لكل المواطنين السعوديين والمقيمين على هذه الأرض المباركة".

ولفت إلى أن مَن تابع هذه المسيرة المثمِرَة لهذا العهد الميمون، يرى ما تنعم به بلادنا -ولله الحمد- من أمن وأمان ورخاء واستقرار ونمو مستمر، مع عقد اجتماعي فريد، ولحمة وطنية.

وأشار الشيخ تركي الداود إلى أنه منذ تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وهي تولي اهتماماً مكثفاً بالمقدسات والمشاعر المقدسة، حيث حظي الحرمان الشريفان بعناية خاصة ومتواصلة منذ عهد الملك المؤسس، وسار على هذا المنوال ملوك هذه البلاد، حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي بذل جهده واهتمامه بالحرمين الشريفين منذ مبايعته ملكاً للبلاد، وأبدى في الكثير من المناسبات اعتزاز هذه البلاد قيادة وشعباً بخدمة الحرمين الشريفين، بصفتها بلاد الحرمين الشريفين ومهبط الوحي ومهد الرسالة النبوية، وأن لقب خادم الحرمين الشريفين شرف كبير له، لافتاً إلى أن هذا يجسد استشعار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لهذه المسؤولية العظيمة.