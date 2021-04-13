"بيتكوين" تبلغ رقماً قياسياً بـ 62 ألف دولار.. والأميركي يرتفع عن قاع الـ 3 أسابييع

العملة المشفرة كانت قد سجلت أعلى سعر لها في 13 مارس الماضي عند 61.7 آلاف

تخطى سعر عملة بيتكوين رقماً قياسياً جديداً في تعاملات اليوم الثلاثاء ليتجاوز أكثر من 62 ألف دولار.

وسجلت العملة المشفرة أعلى سعر لها في 13 مارس الماضي عند 61.7 ألف دولار، وارتفعت بنحو 110% منذ بداية عام 2021.

ومن جهة أخرى ارتفع الدولار عن قاع قرابة ثلاثة أسابيع مقابل العملات المنافسة الرئيسة اليوم، مدعوماً بارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وفقاً لـ"رويترز".





كان الدولار قد عاود التراجع شأنه شأن عائدات السندات الأمريكية هذا الشهر بعد ارتفاع إلى قمة عدة أشهر بدعم توقعات بأن التحفيز المالي الضخم إلى جانب استمرار التيسير النقدي سيحفزان نمواً اقتصادياً أسرع في الولايات المتحدة يرفعان التضخم.



وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 92.281 في جلسة التعاملات الآسيوية، ليبتعد عن المستوى المنخفض الذي بلغه يوم الخميس عند 91.995، والذي كان الأدنى منذ 23 مارس. وكان قد صعد إلى قمة نحو خمسة أشهر عند 93.439 في آخر أيام مارس.