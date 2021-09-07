الخلاف قابل للإنهاء.. تركيا تنظر بإيجابية لمحادثاتها مع الإمارات

"أوغلو" أشار إلى إمكانية تطبيع العلاقات

أفاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم "الثلاثاء"، بأن بلاده ترى زخمًا إيجابيًّا في المحادثات مع الإمارات؛ لإنهاء خلاف قائم منذ سنوات، وأن العلاقات ستعود إلى مسارها إذا استمرّ هذا.

وأضاف "أوغلو" لقناة "إن.تي.في" التلفزيونية، أنه يمكن تطبيع العلاقات بين البلدين إذا اتخذت خطوات متبادلة وكانت الظروف ملائمة؛ وفقًا لـ"رويترز".