النصر: "مادو" يحتاج إلى تدخل جراحي .. والفريق يواصل التحضير للرائد

أعلن نادي النصر أن الفحوص الطبية التي أجراها قائد الفريق الكروي الكابتن عبدالله مادو أثبتت حاجته إلى عملية جراحية في عضلات البطن.

وكان اللاعب قد غادر يوم الجمعة الماضي إلى قطر لإجراء كشف طبي على موضع إصابته في مستشفى سبيتار.

ميدانيًا واصل الأصفر مساء اليوم الأربعاء تمارينه الاعتيادية استعدادًا لعودة المنافسات الكروية.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها مارسيلو سالازار على جوانب لياقية متنوعة، واللعب من لمسة واحدة، وتمارين على الكرات الثابتة، ومناورة على جزء من الملعب.

يُشار إلى أن النصر سيواجه الرائد، السبت المقبل، على ملعب "مرسول بارك" لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويحتل النصر المركز التاسع برصيد 13 نقطة مع وجود مباراتين مؤجلتين للفريق ضد الطائي والهلال.