انقلاب فلكي وأمطار.. "الحصيني" عن ديسمبر: مربعانية وبداية فعلية للشتاء

تحدث عن خصائصه وقال: تتعامد الشمس على مدار الجدي في اليوم الـ 21

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن ديسمبر يوافق هذا العام من 4/26 إلى 1443/5/27هـ، مشيراً إلى أن له خصائصه كونه من أشهر الشتاء.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": "في السابع منه تبدأ المربعانية، وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء".

وتابع: "فيه الانقلاب الشتوي الفلكي في شمال الكرة الأرضية بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي في 21 ديسمبر من موسم الأمطار في المملكة".